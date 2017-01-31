Глава УНАСУР выступил против новой миграционной политики США
Мехико, 1 февраля, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Миграционная политика президента США Дональда Трампа представляют угрозу для стран Латинской Америки, заявил генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР), экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер Писано:«Давайте будем честными, первые заявления и распоряжения новой администрации США должны заставить нас думать, без истерик, что мы стоим перед сложной стратегической угрозой», комментирует Reuters
Кроме этого, Эрнесто Сампер отметил, что строительством стены Дональд Трамп хочет отделить США и Канаду не только от Мексики, но и всей Латинской Америки. Да еще и заставить мексиканцев заплатить за строительство этой стены, сообщало ранее La Radio del Sur.
Напомним, согласно планам администрации президента США, в стране будет ужесточено миграционное законодательство, на границе с Мексикой планируется строительство стены, которая должна полностью прекратить нелегальную миграцию в Соединенные Штаты с южной границы.
Мексика выступает против решения США построить стену на границе. Так, мексиканские власти могут вынести на рассмотрение Организации Объединенных Наций заявление против американского правительства в связи с этими планами. Об этом сообщил глава МИД Мексики Луис Видегарай в интервью телеканалу Televisa