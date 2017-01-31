Мехико, 1 февраля, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Миграционная политика президента США Дональда Трампа представляют угрозу для стран Латинской Америки, заявил генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР), экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер Писано:«Давайте будем честными, первые заявления и распоряжения новой администрации США должны заставить нас думать, без истерик, что мы стоим перед сложной стратегической угрозой», комментирует Reuters

Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». реж. Джо Менендес. 2007. США Мексиканцы в США

Кроме этого, Эрнесто Сампер отметил, что строительством стены Дональд Трамп хочет отделить США и Канаду не только от Мексики, но и всей Латинской Америки. Да еще и заставить мексиканцев заплатить за строительство этой стены, сообщало ранее La Radio del Sur.

Напомним, согласно планам администрации президента США, в стране будет ужесточено миграционное законодательство, на границе с Мексикой планируется строительство стены, которая должна полностью прекратить нелегальную миграцию в Соединенные Штаты с южной границы.

Мексика выступает против решения США построить стену на границе. Так, мексиканские власти могут вынести на рассмотрение Организации Объединенных Наций заявление против американского правительства в связи с этими планами. Об этом сообщил глава МИД Мексики Луис Видегарай в интервью телеканалу Televisa