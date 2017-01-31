Вашингтон, 31 января, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан поддержал миграционную политику президента США Дональда Трампа, так как данная политика соответстует республиканским принципам, сообщает 31 января Associated Press.

Red Nation Rising Конгресс США после инаугурации

«Президент несет ответственность за безопасность данной страны… Мы должны убедиться, что стандарты проверки на благонадежность настолько эффективны, что смогут гарантировать защиту и безопасность нашей страны. Вот о чем идет речь», — заявил Райан.

Райан выразил сожаление, что на первоначальном этапе возникла некоторая путаница и лица, законно получившее вид на постоянное жительство в США, тоже попали под миграционный запрет, однако позже администрация Трампа все исправила.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней заморожен прием беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием сирийских мигрантов прекращен полностью.

Кроме того, от поездки в США должны отказаться граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.