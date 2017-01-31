Москва, 31 января, 2017, 23:28 — ИА Регнум. В 2017 году вступают в действие принятые Государственной Думой Российской Федерации поправки к Федеральному закону от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Теперь законодательно устанавливаются требования к инвестиционным советникам, которые дают рекомендации клиентам на фондовом рынке. Они должны будут давать рекомендации в определенной форме и нести за это ответственность. К тому же, необходимо ставить в известность клиента о той выгоде, которую сам консультант получает при продаже того или иного инвестиционного продукта

geralt Ценные бумаги. Инвестиции

Специально для ИА REGNUM ситуацию на рынке ценных бумаг прокомментировал известный эксперт, управляющий активами Андрей Черных: «Институт финансовых советников — это важное и востребованное явление в условиях рынка. В том числе. и в России. В сфере инвестиций и личных финансов, для того, чтобы материальное положение улучшалось, обращаться необходимо к профессионалам, к экспертам. Мало кто осознает, что инвестирование и управление активами — являются одним из самых сложных видов деятельности. Здесь важны не только знания в сфере психологии и других науках, но и опыт, интуиция, талант. А также — алгоритм действий (система). Профессионалов в сфере личных финансов и инвестиций называют финансовые советники и доверительные управляющие.

Доверительным управлением могут заниматься профессиональные участники рынка ценных бумаг. Для этого необходимо иметь соответствующую лицензию. Я работаю в рамках действующего законодательства и занимаюсь консультационным управлением. И уверен, что внесенные поправки в законодательство не создадут никаких препон для грамотных, ответственных финансовых советников».

Главная проблема инвестора в кризис — это, во — первых, — сохранить капитал, а во вторых — приумножить его. В кризис даже недвижимость теряет в цене не только в долларах, но и в рублях. Поэтому, в компетенцию финансового советника входят составление личного финансового плана клиентам и консультационное управление активами.

Андрей Черных полагает, что большинство населения России, мягко говоря, не владеет личными финансами. И не всегда может грамотно распорядиться, тем, чем владеет. К примеру, сейчас в России набрали кредитов более сорока миллионов человек, причем десяти миллионам чтобы рассчитываться по старым кредитам, приходится брать новые. На погашение только процентов по кредитам у этих людей уходит до половины их доходов. Хотя, можно и в условиях кризиса более рационально распорядиться своими финансовыми ресурсами. К примеру, выступить в качестве инвестора.

Инвестирование (вложение денег/капитала с целью увеличения денег/капитала) — это всегда риск. Для успеха в сфере инвестиций надо не только знать, но и понимать, и действовать, то есть в правильное время выбрать верный инструмент для инвестиций, вовремя купить и продать, зафиксировав прибыль. Что выбрать, когда купить или продать — главные вопросы инвестиций.

»По поводу инвестиций в кризисы — посмотрите примеры, как выросли акции с момента «дна кризиса» по настоящее время. Аэрофлот на пике кризиса в марте 2014 года «стоил» почти 30 рублей, сейчас акции Аэрофлота стоят более 150 рублей. Это — рост в пять раз. Акции Роснефти на пике кризиса в марте 2014 года стоили почти 180 рублей, сейчас акции Роснефти стоят около 400 рублей. а это рост более чем в два раза. Акции Северстали на пике кризиса в марте 2014 года стоили 210 рублей, сейчас акции Северстали — почти 1000 рублей, рост в 5 раз… Сфера инвестиций, даже в кризис, это море возможностей. Используйте эти возможности сами или с помощью профессионалов — финансовых советников и управляющих активами», подытожил в интервью корреспонденту ИА REGNUM Андрей Черных.

Отметим, что в настоящее время готовится к изданию книга Андрея Черных: «Как за год заработать денег на квартиру в Москве», которая возможно выйдет уже в этом году. Цель написания книги, как отметил ее автор, «изменить мир к лучшему. Чтобы богатых в России стало больше, а бедных меньше».