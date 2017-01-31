Нью-Йорк, США, 31 января, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 31 января рассмотрит в закрытом режиме обострение ситуации в Донбассе, сообщает «Радио ООН».

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Рассмотрение вопроса состоится по просьбе делегации Украины.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа депутатов успели составить открытое письмо к парламентам мира о ситуации в Авдеевке, в котором описали страдания и жертвы украинских силовиков.

Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики.

На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.

Украинская сторона традиционно обвиняет в обострении ситуации вооруженные силы ДНР и «российского агрессора».