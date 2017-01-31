Совбез ООН рассмотрит обострение ситуации в Донбассе в закрытом режиме
Нью-Йорк, США, 31 января, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 31 января рассмотрит в закрытом режиме обострение ситуации в Донбассе, сообщает «Радио ООН».
Рассмотрение вопроса состоится по просьбе делегации Украины.
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа депутатов успели составить открытое письмо к парламентам мира о ситуации в Авдеевке, в котором описали страдания и жертвы украинских силовиков.
Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики.
На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.
Украинская сторона традиционно обвиняет в обострении ситуации вооруженные силы ДНР и «российского агрессора».