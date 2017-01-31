Калининград, 31 января, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Калининградская НКО «Айнтрахт Согласие» объявлена иностранным агентом. Соответствующая информация размещена сегодня, 31 января, на сайте Министерства юстиции РФ.

Андрей Выползов ИА REGNUM Президент НКО «Айнтрахт Согласие» Виктор Гофман

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Калининградской области внеплановой документарной проверки», — говорится на сайте ведомства.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что НКО «Айнтрахт Согласие» (от нем. Eintracht — согласие) до недавнего времени являлась одним из учредителей Немецко-Русского дома, к которому со стороны Минюста были серьёзные претензии.

В частности, министерство пришло к выводу, что ряд общественно-политических событий, прошедших на базе НРД, «могли послужить условием популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма».

Несколько дней назад стало известно, что юридическая структура «Немецко-Русский дом» прекратила своё существование.

Президент НКО «Айнтрахт Согласие» Виктор Гофман одновременно является активистом регионального штаба Общероссийского народного фронта. В частности, в ноябре 2016 года на пленарном заседании «Форума действий» ОНФ он передал президенту России просьбу не отменять контрсанкций против ЕС.