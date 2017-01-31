Екатеринбург, 31 января, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге некоторые объекты автобусного предприятия по улице Восточной остались без электроснабжения. Свет отключили сами энергетики, перед которыми у автобусного парка образовалась задолженность.

ЛЭП

В АО «Екатеринбургэнергосбыт» сообщили, что долг за поставку электроэнергии составляет порядка 3,5 миллионов рублей. От света отключены незначительные объекты, что никак не повлияет на выход автотранспорта на линии. Энергетики отметили, что после погашения задолженности, электроснабжение будет полностью восстановлено в течение двух дней.

Напомним, что схожие проблемы, но более ощутимые для транспортной системы города могут возникнуть у муниципального трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ). Энергетики уже отправили уведомление о предстоящих отключениях электроснабжения. Долг должен быть погашен до 6 февраля.

В пресс-службе АО «Екатеринбургэнергосбыт» сообщали, что по состоянию на 19 января задолженность составляла 34,4 миллионов рублей, а впоследствии возросла до 50,3 миллиона рублей, и на текущий момент уже начались выплаты. Энергетики надеются, что в ТТУ найдут средства погасить оставшуюся часть долга, ведь в ином случае может быть введено ограничение подачи электричества на тяговые подстанции, что вызовет проблемы с движением трамваев и троллейбусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с долгами и отключениями возникали у екатеринбургских МУПов и в прошлом году. Так в апреле 2016 года объекты ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) полностью отключены от теплоснабжения и подачи горячей воды по причине накопленной задолженности перед поставщиком теплоресурсов. Долг предприятия составил порядка 13 миллионов рублей.

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Более того, в конце марта прошлого года на предприятии прошли обыски, и было возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении ущерба МОАП в размере 14 миллионов рублей с использованием коррупционных схем.

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