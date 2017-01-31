Киров, 31 января, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев надеется, что оптимизация медицинского обслуживания в регионе будет проводиться «не только в сторону денег».

Игорь Обросов. Тридцатые годы. У истоков советской медицины. 1977

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, которая прошла 31 января в Кирове.

По словам Васильева, заступив на пост врио губернатора в 2016 году он сразу получил очень много обращений, которые касались в том числе и медицинского обслуживания.

«Нами был очень внимательно проанализирован ряд программ, в том числе по скорой помощи. Мы приняли решение эти программы оптимизировать. Получили дополнительно 48 машин скорой помощи по этой программе. В этом году мы намерены провести текущей ремонт медицинских учреждений первого звена и направить на 9% больше средств на финансирование медицины без привлечения дополнительных средств, только за счёт оптимизации процессов внутри», — заявил Васильев.

«Надо только так это сделать, чтобы в результате этой оптимизации ничего не потерялось, потому что при оптимизационных процедурах всегда существует такой риск, — отметил Медведев. — Если они дают чистый выигрыш, то есть если возникают дополнительные средства, но в то же время услуги не становятся менее качественными, такая оптимизация полезна».

«Единственным критерием оценки наших медицинских услуг является пациент. При таком подходе, я думаю, мы ничего не потеряем и оптимизация будет не только в сторону денег, но и в сторону улучшения качества оказания услуг», — выразил надежду врио губернатора.

Кроме того, отвечая на вопросы Медведева о точках роста в регионе, Васильев заявил, что региональное правительство считает таковыми сельское хозяйство, лесную отрасль, машиностроение и биотехнологии.

«Два месяца назад в Оричевском районе было введено в строй совместное предприятие с французской компанией «Санофи» по производству противополиомиелитной вакцины «Нанолек» — современное предприятие, которое также формирует высокотехнологичные рабочие места. Мы решили, что форум «БиоКиров», который проходил ежегодно, будет постоянно действующей площадкой, к работе которой мы будем привлекать все фармацевтические предприятия Кировской области, а они традиционно здесь сильные, и сейчас целый ряд предприятий работает совместно с крупными иностранными производителями», — заявил Васильев.

«В лесной отрасли мы реализуем целый ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе появившихся в последнее время, после наведения нами в этой отрасли элементарного порядка. Мы приняли целый ряд законодательных инициатив на местном уровне, чтобы упорядочить работу площадок по подготовке и продаже древесины, заключили соглашение с Санкт-Петербургской биржей, где будет устанавливаться индикатор цены на лес», — сообщил врио губернатора.

По его словам, один из таких крупных проектов — вторая очередь Вятского фанерного комбината. Проект реализуется совместно с АФК «Система». Другой проект — строительство нового, крупного фанерного комбината в посёлке Мураши. Общий объём инвестиций в эти два проекта составляет порядка 9 млрд рублей.

«В сельском хозяйстве мы занимаем 12-е место в стране по поголовью крупного рогатого скота, а по абсолютному надою на одну корову — пятое-шестое место в стране. Для нас это ещё одна точка роста. Безусловно, имея такой мощный потенциал молочного животноводства, мы будем работать над созданием в Кировской области перерабатывающих производств, в том числе совместно с иностранными партнёрами», — сообщил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2017 года Дмитрий Медведев провел в Кирове совещание по вопросам развития производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственной программы вооружения.

Одним из обсуждаемых вопросов стала программа модернизации предприятий ОПК, реализация которой запланирована на 2018−2025 годы.