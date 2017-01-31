Вена, 31 января, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Венский суд приговорил трех граждан Афганистана к тюремному заключению за групповое изнасилование 21-летней женщины, сообщает 31 января Reuters.

Колючая проволока

Двое подсудимых в возрасте 18 лет были осуждены к шести годам лишения свободы, третий осужденный, 16-летний подросток, приговорен к пяти годам заключения.

Напомним, трое беженцев из Афганистана совершили преступление в апреле прошлого года на железнодорожной станции Вены, столицы Австрии. Данное правонарушение стало одним из первых серьезных преступлений, совершенных лицами, потребовавшими предоставления убежища в Австрии.