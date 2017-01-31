Тель-Авив, Израиль, 31 января, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил в беседе со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, что «сожалеет по поводу недопонимания», возникшего в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Reuters.

Иерусалим

«Я сожалею, если это недопонимание было воспринято как оскорбление, но важно отметить, что это всего лишь недопонимание. Я уверен, что мы сможем предать данный вопрос забвению», — заявил Ривлин.

Напомним, 28 января Нетаньяху разместил в Twitter следующий пост:

«Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Это помогло остановить незаконную миграцию. Большой успех. Отличная идея».

МИД Мексики отреагировал на заявление Нетаньяху.

«Я думаю, что извинение … было бы уместно в данном случае», —заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

Нетаньяху ответил, что его комментарий не касался американо-мексиканский отношений, а был ответом на замечание Трампа о высокой эффективности израильской стены на границе с Египтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января, через несколько дней после инаугурации, Трамп подписал указ об ужесточении режима охраны государственной границы с Мексикой, предполагающий возведение «крупного физического барьера». Предполагается, что строительство пограничной стены начнется в течение ближайших месяцев.