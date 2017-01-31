Тбилиси, 31 января, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что новый договор, который правительство страны собирается заключить с российским «Газпромом», намного хуже старого. Об этом журналистам сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Сегодня почти никто не спорит о том, что договор с «Газпромом», оформленный на новых условиях, хуже старого, о чем мы говорили еще две недели назад и что вызвало определенные волнения. Президент начиная с 2015 года постоянно заострял внимание на том, что в таких сложных переговорах необходима полная мобилизация государственных ресурсов, вовлечение международных партнеров, чтобы страна не осталась наедине с такой серьезной структурой, как «Газпром», — заявила Мишвеладзе на брифинге 31 января.

Она подчеркнула, что, по мнению президента, минимализация ущерба была возможна, но добиться этого грузинской стороне не удалось. «Причины этого (вероятного ущерба для Грузии) обязательно должны быть установлены. Необходимо получить ответы на все вопросы, в том числе на самый главный — почему произошло ослабление позиций страны в этой сфере стратегического значения», — заявила Мишвеладзе.

Ответа на эти и другие вопросы президент и его администрация ожидают от парламента как той ветви государственной власти, которая обладает самой высокой контролирующей функцией.

«Получение ответов на эти вопросы должно входить в интересы имеющей больше всего контролирующих функций ветви государственной власти — парламента. Но мы до сих пор так и не услышали взгляд парламента Грузии на то, как в будущем в подобных случаях будут предотвращаться риски и угрозы. Соответственно, и сегодня президент еще раз призывает парламент активно включиться в процесс, выполнить свои конституционные обязательства и усилить надзорную функцию», — заявила пресс-спикер.

Напомним, что в начале января в Минске прошел очередной раунд переговоров между грузинской стороной и ООО «Газпром экспорт», на котором была достигнута договоренность о переходе на оплату транзита газа в Армению в денежной форме.

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе и его ведомство конкретной информации о содержании договора и его условиях не разглашают и официально эту информацию не выдают, ссылаясь на то, что текст договора в министерстве не хранится.

Определенная скупая информация имеется на официальном сайте ООО «Газпром экспорт», согласно которой «российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017—2018 гг. в объемах 2,0—2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию на гибких условиях, по цене на 30 долл. США за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году».