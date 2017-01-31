Ставрополь, 31 января, 2017, 21:56 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

Ставропольский край на создание новых мест в школах и детсадах получит из федерального бюджета более 492 млн рублей. Средства поступят в регион в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы.

Соответствующее распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета 2017 года одобрено правительством РФ. Получателями субсидий станут 57 регионов, сообщается на сайте федерального правительства.

Субсидии будут предоставлены в 2017 году на софинансирование расходов местных программ, на реализацию мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госпрограммы «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы.

Как сообщила на брифинге в Ставрополе зампред правительства по вопросам образования и социальной сфере Ирина Кувалдина, в регионе в 2017 году на образование выделено до 18 млрд рублей, что более, чем на 5 млрд больше, чем в прошлом году.

В минувшем году в крае открылись шесть детских садов, что увеличило количество мест на 1120. В первом квартале 2017 года откроется новый детсад на 100 мест в поселке Энергетик (Пятигорск).

В 2016 году в Ставрополе были открыты две школы на 1797 мест. В этом году в поселке Адыг-Суат Нефтекумского района должны открыться школа на 420 мест, детсад на 50. Ожидается введение школы в Пятигорске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральные субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях будут способствовать созданию не менее 98 тыс. новых мест.