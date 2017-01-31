Москва, 31 января, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что вооруженные столкновения в Авдеевке (ДНР) — это провокация украинских властей. Слова главы пресс-службы Кремля приводит сегодня, 31 января, газета «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была предпринята попытка нападения на территорию, контролируемую республиками Донбасса, со стороны самостийных отрядов», — сказал Песков.

Он рассказал, что нападавшие перешли линию соприкосновения при поддержке украинской артиллерии. В итоге войскам ДНР пришлось давать отпор в районе Авдеевки. «Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки погибли люди и с той, и с другой стороны», — подчеркнул Песков. Он отметил, что вторжение было пресечено.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что подрыв целей и задач реализации Минских соглашений говорит о нежелании и неготовности руководства Украины и лично президента этой страны Петра Порошенко выполнять эти соглашения.