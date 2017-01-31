Москва, 31 января, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 января произвел ряд новых назначений, сообщает официальный сайт Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее возглавлявший Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин назначен заместителем министра обороны. Новым руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству стал Дмитрий Шугаев, ранее занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» по внешнеэкономической деятельности.

Павел Зенькович освобожден от должности начальника Управления президента по общественным проектам, а новым руководителем Управления назначен бывший заместитель Зеньковича Сергей Новиков. Ранее он работал в должности замглавы Управления по внутренней политике «Росатома».

По сообщениям Минобрнауки, Павел Зенькович может занять вакантную должность замминистра.