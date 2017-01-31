Пномпень, 31 января, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Власти Камбоджи сообщили о вспышке вируса птичьего гриппа H5N1 на ферме в юго-восточной части страны, заявили представители Международного эпизоотического бюро (МЭБ), сообщает 31 января Reuters. Вирус был обнаружен в провинции Свайриенг на прошлой неделе, 68 кур погибли, еще 322 птицы отбраковали.

Allergiyainfo.ru Грипп

Напомним, в конце прошлого года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в КНР, Южной Корее и Японии, а также в ряде стран Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальный центр контроля и профилактики заболеваний КНР опубликовал заявление, согласно которому с 25 января в Китае вводятся дополнительные меры по профилактике птичьего гриппа. Принятие данной меры произошло вскоре после того, как в провинции Хэнань от опасной болезни скончались еще 2 граждан КНР.