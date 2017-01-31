Бишкек, 31 января, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В 2016 году в Киргизии сданы в эксплуатацию 77 новых школ, еще в 100 общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт. Об этом заявил директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев сегодня, 31 января, выступая на пресс-конференции, сообщила пресс-служба правительства.

Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948

По словам чиновника, на 2017 год запланировано возведение 327 социальных объектов, строительство 249 из них будет профинансировано из республиканского бюджета, а оставшиеся 78 построят за счет продажи лицензии на разработку «Джеруя» — второго по запасам золота месторождения этой среднеазиатской страны.

В свою очередь министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила, что в течение текущего года в республике должно завершиться возведение 192 школ, строительство которых было начато ранее. Также за счет сэкономленных средств планируется дополнительно в 28 школах провести капремонт.

«Также в 2017 году будут подключены к сети Интернет 750 школ, а для развития учебного телевидения в каждую школу будут установлены телевизоры, подключенные к цифровому каналу «Илим жана билим» («Наука и знание» — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнула она и добавила, что за последние 5 лет в Киргизии построена 261 школа, а также возвращены в собственность государства 198 детских садов.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Министерства образования и науки Киргизии, в республике насчитывается 2218 общеобразовательных школ, рассчитанных на 600 тыс. ученических мест, однако обучаются в них свыше 1 млн детей. Отметим, что общеобразовательные учреждения этой среднеазиатской страны испытывают острую нехватку педагогическихкадров, основной причиной которой является низкая зарплата.