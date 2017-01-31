Псков, 31 января, 2017, 20:53 — ИА Регнум. В Пскове намерены изменить порядок формирования городской думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, соответствующие поправки в Устав города обсуждались сегодня, 31 января, на публичных слушаниях.

PlatonPskov Псковская городская дума

Депутатские мандаты в городской думе последующих созывов предлагается перераспределить в пользу одномандатников — так, чтобы из 25 депутатов 15 избирались по одномандатным избирательным округам, 10 — по единому избирательному округу (то есть по партийным спискам). Сейчас в городской думе только 12 одномандатников, 13 — депутаты, избранные по спискам.

Глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что изначально в составе Псковской городской думы было 17 депутатов-одномандатников. «Опыт показывает, что эффективнее работа напрямую: «избиратель — депутат по округу», — пояснил он. Председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Валерий Лесников заявил, что увеличение числа депутатов-одномандатников обусловлено темпами строительства новых жилых домов, в связи с чем в округах существенно увеличилось количество избирателей.

Для дальнейшего рассмотрения на профильном думском комитете были выдвинуты три предложения. Во-первых, есть предложение оставить ныне действующую модель. Во-вторых, предлагается инициировать изменение областного законодательства, позволяющее формировать представительный орган муниципалитета только из депутатов по одномандатным округам. Кроме того, предложено рассмотреть возможность увеличения численного состава городского парламента до 30 депутатов с возможным соотношением 20 на 10 или 15 на 15 — по одномандатным округам и единым спискам соответственно.

Изменения в Устав Пскова будут рассмотрены депутатами на очередной сессии Псковской городской думы 10 февраля.

Напомним, срок полномочий депутатов Псковской городской думы пятого созыва истекает в 2017 году.