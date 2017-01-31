Донецк, 31 января, 2017, 20:27 — ИА Регнум. В Донецке (ДНР) в результате артиллерийского обстрела ВСУ ранения получили журналист и оператор Донецкого агентства новостей (ДАН). Об этом сегодня, 31 января, сообщает вышеупомянутое СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Напомним, ранее сегодня стало известно, что украинские войска начали массированный артиллерийский обстрел позиций войск ДНР в районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки.

Так, в Киевском районе Донецка под массированный артиллерийский обстрел попала группа журналистов, сотрудники МЧС ДНР и представители местной администрации. Среди журналистов были представители российских СМИ.

Поступила информация, что ранен также оператор телеканала Life Павел Чуприн. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу.

Министерство обороны ДНР выделило автомобиль, который смог эвакуировать журналистов из-под обстрела.