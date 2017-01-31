Сан-Франциско, США, 31 января, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Компания Uber подписала контракт с автомобилестроительным концерном Daimler AG, производящим Mercedes-Benz, сообщает 31 января Reuters.

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«Такие автопроизводители, как Daimler, имеют решающее значение для нашей стратегии, так как у компании Uber нет опыта производства автомобилей. На самом деле, производить автомобили очень сложно», — заявил основатель и гендиректор Uber Трэвис Каланик.

Особенностью сделки является то, что Uber не будет владеть или управлять автомобилями Daimler, так же как и участвовать в исследованиях по созданию технологии беспилотного вождения для Mercedes-Benz. Концерн Daimler AG будет проводить исследования самостоятельно.

Напомним, Uber — международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на ноябрь 2016 года, сервис через приложение доступен более чем в пятистах городах мира. Капитализация компании — $62,5 млрд. В России Uber работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, Красноярске, Уфе, Перми, Омске, Челябинске, Самаре и Тольятти.