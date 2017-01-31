Санкт-Петербург, 31 января, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Руководство Государственного Эрмитажа подтвердило проведение спецслужбами проверки на территории музея. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Эрмитаж

Сообщается, что спецслужбы проводят проверку в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы.

Подчеркивается, что руководству Эрмитажа не предоставлялись какие-либо документы от органов. Никто из сотрудников музея в мероприятии не задействован.

«Деятельность музея осуществляется в штатном режиме. Никаких пояснений по существу вопросов представители управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали, вследствие чего Государственный Эрмитаж не имеет какой-либо информации о поводах процессуальной проверки», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ проводят мероприятия в Зимнем дворце. Речь шла о расследовании дела, касающегося строительства одного из объектов Эрмитажа.

УФСБ по Петербургу и Ленинградской области никак не прокомментировало эту информацию.