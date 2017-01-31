Прага, 31 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Хакерская атака на электронную почту МИД Чехии напоминает атаку, направленную против Демократической партии США, заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, сообщает 31 января Reuters.

Хакер

«Когда я обсуждал данный вопрос с нашими лучшими специалистами, они сказали, что кибератака была очень изощренной. По их мнению, ее могло осуществить иностранное государство», — заявил Заоралек.

«Они также сказали, что способ атаки очень напоминает кибератаку на систему Демократической партии США», — добавил глава МИД Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Демократической партии в ходе предвыборной гонки в США заявили, что некие «русские хакеры» якобы взломали серверы политических организаций США, в частности Национального комитета Демократической партии США.

Информация с этих серверов якобы была обнародована и повлияла на результаты выборов. Эти обвинения поддержал бывший президент страны Барак Обама.

Тем не менее до сих пор никто из представителей Вашингтона так и не предоставил каких-либо доказательств причастности РФ к этим хакерским атакам.