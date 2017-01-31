Абуджа, 31 января, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Уже в следующем месяце страны-производители нефти в Западной Африке начнут поставки сырого черного золота в Азию. Поставки рассчитаны сроком примерно на пять лет. Азия, как известно, крупнейший потребитель нефти в мире. А экспорт из Западной Африке свидетельствует о том, что регион намерен заменить сократившееся поставки топлива членов ОПЕК на Ближнем Востоке. Об этом сегодня, 31 января, стало известно из сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

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Отмечается, что уже в начале февраля поставки по одному из самых длинных торговых путей для нефтяных танкеров резко возрастут до 2,19 млн баррелей в сутки. Это является самым высоким показателем с августа 2011 года. Основными покупателями нефти из Западной Африки станут Китай и Индия. Причем, как пишет издание, аналогичная картина наблюдалась в последнюю январскую неделю с поставками из Северного моря и США.

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Основными производителями черного золота в Западной Африке — Нигерия и Ангола. В январе экспорт углеводородов из этих стран составил примерно 1,79 млн баррелей в сутки. В феврале объемы увеличатся до 2,19 млн баррелей в день. И это не предел. По сведениям Bloomberg, в марте поставки нефти из стран Западной Африки в Азию могут возрасти еще больше. Поскольку нидерландская компания Trafigura Group и швейцарско-нидерландская компания Vitol Group до сих пор держат грузы в общей сложности на 3,74 млн баррелей в сутки. Они могут быть отправлены в Азию.

Главный консультант энергетической KBC Advanced Technologies Эхсан Уль-Хак (Ehsan Ul-Haq) объяснил: «Сокращение производства (ОПЕК и еще 11 странами — прим.ред.) привели к нехватке ближневосточной нефти в Азии. Как результат региональные переработчики были вынуждены покупать нефть на Западе».

ИА REGNUM ранее писало, что 30 ноября в Вене страны ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Сделка рассчитана на первые шесть месяцев 2017 года с возможностью ее продления еще на полгода. Позже к соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Россия. Внекартельные игроки в сумме сократят добычу на 558 тыс. баррелей в день. Доля России — 300 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности все участники сделки сокращают нефтедобычу на 1,8 млн баррелей нефти в сутки. С января ОПЕК и страны, не входящие в картель, уже начали выполнять условия соглашения.

В связи с этими сокращениями производства нефти с Ближнего Востока стала значительно дороже. В то же время западнотехасская нефть эталонная в США торгуется со скидками.

Китай в последнее время наращивает импорт своей нефти. В феврале он планирует закупить в Западной Африке на 1,3 млн баррелей нефти в сутки больше (то есть на 14%), чем в прошлом месяцев. Покупателями станут Sinochem Group, PetroChina Co. и Unipec. В Индии намерены увеличить импорт черного золота из Западной Африки на 39% до 692 млн баррелей в день.