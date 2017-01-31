Киев, 31 января, 2017, 19:06 — ИА Регнум. 30 января президент Украины Пётр Порошенко совершал рабочий визит в Германию, в ходе которого были запланированы встречи с представителями бизнеса ФРГ (получили очередное приглашение участвовать в украинской приватизации), новым главой МИД Германии, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Результатом встречи с последней стало совместное заявление для прессы, в ходе которого президент Украины и канцлер Германии в очередной раз подчеркнули безальтернативность выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Bundeskanzlerin.de Встреча Меркель и Порошенко. 30 января 2017 года

«Мы очень благодарны Германии как лидеру Евросоюза за твёрдую и принципиальную позицию, политику поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. За твёрдую позицию относительно формирования Нормандского формата, вклада Германии в подписание Минских соглашений. Я хочу… выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия, наконец, вернулась за стол переговоров и наконец-то начала имплементировать Минские договоренности», — заявил в частности Порошенко.

«Режима прекращения огня фактически не существует, снова гибнут солдаты, — отметила, в свою очередь, Меркель. — Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН, уже в этом конфликте до этого момента погибло около 10 тыс. человек, и мы должны сделать все, на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто. Мы верим в то, что «нормандская четверка», этот нормандский формат, — это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира на Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой».

Упоминание Минских соглашений тут как нельзя кстати. Действительно, визит Порошенко проходил на фоне очередного «обострения перемирия» в Донбассе, продолжающегося с середины прошлой недели. Согласно множеству свидетельств местных жителей, с 25−26 января фиксируется огонь не только ствольной, но и реактивной артиллерией, а его интенсивность не имеет аналогов за последние полтора года.

Ближе к концу 30 января в СМИ появилось сообщение о том, что Порошенко неожиданно прервал визит в Германию. Об этом поведал его пресс-секретарь Святослав Цеголко: «Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой».

Официальной причиной такого решения стала сложная ситуация в Авдеевке — небольшом посёлке, входящем в агломерацию Донецка. Территория посёлка контролируется ВСУ. 30 января после повреждения ЛЭП, питающей посёлок, остановился Авдеевский коксохимический комбинат (попутно обеспечивает город теплом) и Донецкая фильтровальная станция. Таким образом, город остался без света, тепла и воды при сильной минусовой температуре.

«За последние полгода уже несколько раз её [ЛЭП — Ред.] перерубали, последний раз 7 декабря и 12 января, когда и коксохим остановили и тепло в Авдеевке отключили, но тогда это не было такой проблемой и никто из Германии не улетал срочно», — пишет в своём Facebook житель Донецка, социолог Денис Селезнёв.

«Порошенко досрочно прервал дипломатический визит на высшем уровне в Германию. Предлог — гуманитарный кризис в Авдеевке (город остался без света). Жители Авдеевки не дадут соврать: без света они сидят не первый раз, не второй и даже не десятый. В 2014-м полтора месяца сидели. И Порошенко это вообще не трогало. А тут — надо же, аж визит в Германию отменил! Вжучили его там, видимо, в этой Германии», — пишет политический журналист Юрий Ткачев.

В общем, налицо некоторое несоответствие между объяснениями челяди Порошенко и реальной ситуацией. Но отчего тогда президент Украины так покинул Германию?

«У бегства Порошенко из Берлина может быть два объяснения. Первая версия. Если в Берлине Меркель поддержала Порошенко и знала о его замысле, то выходит, что она вошла в противостояние с Трампом и Путиным, а также солидаризовалась с американскими радикалами-противниками Трампа. В таком случае, Берлин не будет мешать Киеву и станет соучастником. Вторая версия. Если Меркель не знала о том, что Порошенко отдал приказ о переходе ВСУ в наступление, то выходит, что Порошенко сбежал из Берлина — для того чтобы не говорить с Меркель, или потому что она отказалась с ним разговаривать, и пошёл ва-банк в надежде на то, что обострение позволит ему улучшить внешнеполитические позиции и отвлечь население Украины от проблем, переключив их внимание на войну и русофобию. Какое из объяснений ближе к действительности, покажет реакция Берлина на события», — допускает политический обозреватель Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Следует отметить, что эксперт не одинок в своих наблюдениях. Мировые СМИ в один голос пишут о том, что телефонный разговор Трампа с Путиным, а также разговоры о возможной отмене санкций и являются причиной внезапного обострения ситуации на Донбассе. В таком духе высказались в частности Washington Post (США), Financial Times (Великобритания), Sueddeutsche Zeitung (Германия), Agora Vox (Франция):

«Украина, как может, тянет время и демонстрирует недобросовестность в выполнении подписанных ей же соглашений. Это говорит нам, что украинские власти хотят не мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а возобновления войны», — отмечает французская пресса.

Тем временем в Авдеевке развёрнуты пункты обогрева и начата эвакуация населения из одного из районов.

Сегодня во второй половине дня в Киеве Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств «в связи с резким обострением ситуации безопасности в районе промзоны в городе Авдеевка».

«После того, как глава областной государственной администрации, министр внутренних дел и начальник Генерального штаба сообщили мне о ситуации в Авдеевке, я, проанализировав все обстоятельства, принял решение прервать визит для того, чтобы лично скоординировать план наших действий», — сказал он.

Президент Украины сообщил, что поручил заместителю главы своей администрации Константину Елисееву обеспечить немедленное вынесение вопроса, касающегося обострения ситуации в районе Авдеевки, на рассмотрение Совета безопасности ООН.

«Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров… Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики, — на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены «Грады», массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, — если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?» — подчеркнул он.

Также он заявил, что в связи с развертыванием боевых действий «задействовал все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня». В частности украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, поставлена задача сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы, проинформированы об обострении ситуации партнеры в США, Европейском Союзе, НАТО.

Согласно официальной информации, во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий; гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения; вопросы обеспечения международной помощи и «привлечения к ответственности российских боевиков».