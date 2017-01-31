Киев, 31 января, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко сообщил украинским военным, что они «блестяще» обороняются в Донбассе, цитирует его слова телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

На совещании Порошенко сообщил военным, что военнослужащие блестяще защищают позиции, приказа не открывать ответный огонь у них нет, и они имеют все возможности «защищать себя».

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

За 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными.