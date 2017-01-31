Москва, 31 января, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Передача «Стройгазмонтажу» строительства не только Керченского моста, но и подходов к нему, стала закономерным и единственно возможным в сложившихся условиях решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Most.life Строительство Крымского моста

«После третьего неудачного конкурса по поиску подрядчика правительство приняло единственное возможное решение — «Стройгазмонтаж» построит не только мост, но и подходы к нему. Сегодня браться за крупные инфраструктурные госпроекты под силу только настоящим гигантам бизнеса — слишком велики риски просрочки платежей, непрогнозируемых затрат, а доходы от проекта заранее рассчитать очень трудно», — заявил Андриевский.

«Нет сомнений, что «Стройгазмонтаж» сделает всё, чтобы сдать проект вовремя, поскольку Керченский мост имеет не только экономическую, но и политическую значимость», — уверен эксперт.

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Несмотря на то, что проект очень сложен и уникален в технологическом плане, а «Стройгазмонтаж» не имеет опыта строительства мостов, в апреле 2016 года компания подтвердила окончательные сроки сдачи объекта: движение по автомобильной части моста в Крым откроется в декабре 2018 года, по железнодорожной части — в 2019 году, напомнил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К».

«Такая уверенность вполне обоснована, поскольку компания имеет огромный опыт работы в качестве генподрядчика на сложнейших и уникальных проектах. Сейчас эта уверенность еще больше укрепилась, поскольку «Стройгазмонтаж» сможет наилучшим образом распределить свои ресурсы и настроить логистическую сеть оптимальным образом для строительства этих двух объектов», — подчеркнул он, добавив, что участие еще одной компании усложнило бы работы по согласованию и сроков, и технических деталей.

Характерно, что подрядчик работ по строительству автомобильных подходов к мосту АО «ВАД» («Высококачественные автомобильные дороги») — петербургская компания Валерия Абрамова и Виктора Перевалова — также является гигантом бизнеса, отметил Андриевский.

«Она входит в пятерку компаний, получающих максимальный объем госзаказа в России. При этом бюджет автомобильной части на 10 млрд рублей меньше, чем железнодорожной. «Стройгазмонтаж» на этом фоне выглядит супергигантом, что, вообще говоря, было известно многим и ранее», — добавил эксперт.

Напомним, что подрядчики три раза игнорировали конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив стоимостью в 16,9 млрд рублей.

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Сегодня стало известно, что компанией-подрядчиком строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым в итоге было назначено ООО «Стройгазмонтаж». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.