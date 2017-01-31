Калуга, 31 января, 2017, 17:30 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги На консультации у юриста

Председатель калужского отделения Ассоциации юристов России, депутат Денис Курганов 31 января провел бесплатную юридическую консультацию в калужском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

«Сегодня состоялась выездная юридическая консультация, — рассказал Денис Курганов. — Люди, которые находятся в доме-интернате, это люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, люди пожилого возраста, именно поэтому я для себя решил, что мы просто обязаны сюда приехать. Для чего? Чтобы услышать проблемы, узнать, что их волнует и самое главное понять, чем мы можем им помочь».

Круг вопросов, которые волнуют жителей дома-интерната, весьма обширен. Наиболее сложные вопросы были связаны с реализацией федерального закона №442 «Об основах социального обслуживания граждан», в том числе была затронута тема взимания платы за проживание в стационарных учреждениях.

«Я подготовлю запрос в министерство труда и социальной защиты для того, чтобы выяснить, чем обусловлено взимание максимально возможного процента с доходов, лиц, проживающих в данном учреждении. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход», — отметил, подводя итоги приёма, Денис Курганов.

На приеме к депутату также обращались с вопросами, касающимися имущественных споров, земельных, наследования и многих других проблем. По всем заданным вопросам юрстом были даны квалифицированные разъяснения.