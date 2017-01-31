Нижний Новгород, 31 января, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе за 2016 год упало на 3,2%. Как сообщили ИА REGNUM в национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), всего жители округа за год потребили в среднем на одного человека по 263,2 кг молочных продуктов в пересчёте на молоко.

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В 2015 году этот показатель составлял 272 кг, в 2010 — 285 кг. При этом норма Всемирной организации здравоохранения сохраняется на уровне 325 кг молочных продуктов в пересчете на молоко в год.

Лидером по падению уровня потребления стала Саратовская область, где этот показатель за год снизился на 9,8%. На втором месте — Марий Эл со снижением потребления на 2,6%, на третьем — Нижегородская область с сокращением на 1,9%. Падение показали также Башкортостан (-0,9%), Удмуртия (-1,1%), Кировская (-1,4%), Пензенская (-0,6%) и Ульяновская (-0,3%) области.

Шесть субъектов ПФО все же показали рост потребления по итогам года: Мордовия увеличила показатель на 1,9%, Татарстан — на 0,9%, Чувашия — на 0,3%, Пермский край — на 0,4%, Оренбургская область — 0,5%, Самарская область — 0,1%.

По словам глава Союзмолоко Андрея Даниленко, ПФО традиционно являлся не только регионом высокого производства молока, но и высокого потребления: «Однако в последние годы мы отмечаем серьезное падение потребления молочных продуктов. Причина кроется как в том, что покупательская способность населения упала, так и в том, что потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день».