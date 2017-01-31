Ярославль, 31 января, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Ярославле предприниматели будут должны выложить территорию около ларьков и киосков красной плиткой. К этому обяжут изменения в правила благоустройства, которые предлагает принять мэрия города. Их обсудила комиссия по экономике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ларьки в Ярославле

Новый документ предполагает, что все нестационарные торговые объекты — ларьки и киоски — должны будут иметь внешний облик, который разработает мэрия Ярославля. Иначе говоря, речь идет о полной замене всех ларьков на новые. Кроме того, предпринимателей обяжут благоустроить окружающую территорию, в том числе выложить ее плиткой красного цвета.

«А почему именно красного цвета, а не зеленого, голубого или малинового? Предприниматели говорят, что такую плитку производит одна фирма — завод «Сиян», и стоит она дороже, чем, например, серая. Чем вызвана такая любовь к какому-то одному цвету?» — поинтересовался депутат-коммунист Антон Голицын.

«Красную плитку производит не только «Сиян», но, например, Петровский завод ЖБИ. Красный цвет обусловлен визуализацией, которая разработана Институтом развития стратегических инициатив», — рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

«Красный цвет — это нормально. Этот год — год столетия революции, о нем не надо забывать. Кроме того, это вопрос безопасности. Красную плитку лучше видно», — сказала депутат муниципалитета Ярославля (Патриоты России) Вера Никольская.

Председатель муниципалитета Павел Зарубин обратил внимание на то, что правового акта, который будет регламентировать внешний вид ларьков, сейчас нет, его будет разрабатывать мэрия.

«А кто будет определять, соответствует внешний вид ларьков и благоустройство вокруг него правилам мэрии или нет, и не будет ли здесь коррупционной составляющей? Ведь проверяющий может сказать, что эта плитка не красная, а бордовая, и что ларек нужно снести», — сказал Павел Зарубин.

Представители мэрии рассказали, что будут руководствоваться разумными критериями и готовы подходить к предпринимателям индивидуально. Более того, готовы оказывать максимальную помощь в замене ларьков. По инициативе мэрии разработаны типовые проекты новых ларьков, проведены переговоры с производителями из Ярославля, Москвы и Подмосковья, которые готовы в короткий срок поставить новые объекты. Более того, мэрия договорилась с одним из банков, который будет готов кредитовать бизнесменов под 16% годовых. Также мэрия пообещала до 10 февраля снести все незаконные ларьки, которых в городе осталось около 90.

Однако несогласные с такой политикой все равно остаются. Представители предпринимателей пришли на комиссию и попросили отсрочить замену ларьков.

«Та визуализация, которая предложена, вызывает вопросы. Объект выполнен без цоколя. Остекление идет до земли. Витрины можно разбить. Многие ларьки стоят в таких местах, где они будут нуждаться в охране, за это придется платить дополнительно», — сказал депутатам предприниматель Борис Милицин.

Также он предложил узаконить объекты площадью свыше 100 кв. м., а внешний вид ларьков доработать, включив в рабочую группу самих предпринимателей. С поправкой об узаконении НТО свыше 100 кв. м. выступил председатель ярославского отделения «Опоры России» депутат Сергей Выржиковский. Также он предложил утверждать внешний вид ларьков не постановлением мэрии, а решением муниципалитета, кроме того, выделить в отдельную категорию объекты бытового обслуживания. Однако члены комиссии муниципалитета не поддержали эти поправки.

Окончательное решение по этому вопросу муниципалитет Ярославля примет на заседании 1 февраля.