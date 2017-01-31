Манила, 31 января, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что попросил помощи у КНР для борьбы с исламистскими боевиками, которые занимаются морским пиратством у южных берегов Филиппин, сообщает 31 января Agence France-Presse.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пираты

«Я также спросил у властей КНР, могли бы они организовать патрулирование международных вод без захода в территориальные воды близлежащих государств», — сказал Дутерте.

Президент Филиппин заявил, что он хотел бы, чтобы Пекин организовал морское патрулирование также как в 2009 году, когда Китай направил морской конвой в Аденский залив для защиты китайских кораблей от сомалийских пиратов. Дутерте подчеркнул, что нет необходимости направлять военные корабли.

«Я сказал, что для патрулирования было бы достаточно катеров береговой охраны», — добавил Дутерте.

Напомним, боевики «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали похищать моряков в пограничных водах между Малайзией, Индонезией и Филиппинами в начале 2016 года.

Лидер «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иснилон Тотони Хапилон произнёс клятву верности лидеру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади в 2014 году.