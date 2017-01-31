Астана, 31 января, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Пилотный проект по доставке овощей из Узбекистана в Россию через территорию Казахстана реализован, сообщает сегодня, 31 января, национальный железнодорожный перевозчик республики «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ).

Зинаида Серебрякова. Натюрморт с овощами. 1936

Новый маршрут прошел по территории Узбекистана от города Самарканд, далее через казахстанские города Алматы (Алма-Ата) и Семей (Семипалатинск) с выходом на территорию России с пограничной станции Локоть.

«Специальный контейнер, где поддерживается особый температурный режим для перевозки скоропортящихся грузов, прибыл в пункт назначения за 5 суток. Его средняя скорость по территории Казахстана составила порядка 1000 км в сутки, а по территории России — 300 км в сутки. Груз прибыл на станцию Клещиха (Новосибирск) в полной сохранности», — информирует КТЖ.

Подготовка заняла почти два месяца, добавил директор департамента контейнерных перевозок АО «KTZ Express» А. Каримов.

«Работа по организации перевозок плодоовощных грузов из Узбекистана в направлении России и Казахстана ведется с декабря 2016 года. Пилотный проект с использованием одного 45-футового автономного рефрижераторного контейнера запущен с целью логистической проработки маршрута», — отметил Каримов.

Он также добавил, что реализация пилотного проекта важна и для эффективного использования логистической инфраструктуры АО «НК «КТЖ», и для развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана в целом.

Отметим, что для Казахстана вопрос транзитных перевозок является настолько важным, что получил отдельное упоминание в таком стратегическом документе, как послание президента народу страны. Нурсултан Назарбаев выделил дал по этому поводу особое поручение правительству.

«Поручаю правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами, — до 2 миллионов контейнеров; в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом — до 1,6 миллиона транзитных пассажиров. Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза — до 4 миллиардов долларов в год (240,6 млрд рублей — ИА REGNUM )», — говорится в послании главы государства.

При этом основные надежды здесь связаны с транзитными перевозками из Китая в страны Евросоюза через территорию Казахстана. В январе 2016 года КТЖ доложил, что объем контейнерных перевозок на этом направлении вырос более чем в два раза.

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