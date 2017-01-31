Москва, 31 января, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России направило в Минфин на согласование предложение о введении в пилотном режиме системы tax free на 2017 год. Как заявил в конце января замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, запуск системы ожидается «в самое ближайшее время». Глава Минпромторга Денис Мантуров также уточнил, что к запуску системы уже практически все готово, промежуточные решения уже приняты, и все ждут только официальной «отмашки».

Магазин tax free

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Задача разработать модель внедрения системы tax free в России, которая предполагает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами, была поручена Минпромторгу первым вице-премьером Игорем Шуваловым в апреле 2016 года. Как ранее сообщал «КоммерсантЪ», с соответствующей инициативой выступила компания Bosco di Ciliegi, которая при поддержке Deloitte подготовила и направила в правительство свои предложения.

Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тыс. рублей, однако ряд аспектов системы tax free в ближайшее время предстоит еще доработать — в частности, пока что неизвестно, в течение какого времени туристы будут иметь право на возвращение налога после покупки. Несмотря на то, что сначала предполагалось распространить tax free только на непродовольственные товары, Минпромторг настоял на расширении перечня, включив в него в том числе и продукты питания, сообщили в конце января «Известия». Как это принято во многих странах, иностранным покупателям будут возвращать НДС за вычетом оплаты услуг оператора системы tax free.

Известно, что система в скором времени будет запущена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи, поскольку, по данным Ростуризма, именно эти места наиболее привлекательны для иностранных гостей. Уже в августе 2016 года был определен и круг задействованных в проекте нескольких крупных luxury-ретейлеров. В Москве в число объектов-участников войдут ГУМ и Петровский пассаж, большую часть которых занимают магазины Bosco, ЦУМ и «Третьяковский проезд», основным арендатором которого является ювелирный магазин Mercury.

Что касается Санкт-Петербурга, то там в режиме tax free должны заработать Дом ленинградской торговли (Mercury), три магазина Bosco на Невском проспекте, галерея «Бабочка», торговый центр «Concept store 152», магазин «Бабочка — Гранд отель Европа». В Подмосковье в эксперименте участвует «Крокус сити молл». В Сочи — «Морской вокзал» (Bosco).

В конце ноября стало также известно об обращении к Шувалову с целью участия в проекте Айсель Трудел, которая владеет московскими люксовыми бутиками Aizel, Christian Louboutin и Agent Provocateur.

В декабре «Ведомости» сообщили о том, что Министерство финансов России подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, необходимых для запуска в России системы возврата НДС.

Согласно поправкам, иностранцы, не являющиеся участникам Евразийского экономического союза, получат возможность вернуть уплаченный НДС за вычетом оплаты услуг оператора системы tax free. В связи с этим Михаил Куснирович, основной обладатель группы Bosco (компании, выступившей с инициативой внедрения tax free), заявил, что размер возврата может составить две трети от НДС, составляющего в России 18%.

Для возврата налога необходимо будет предъявить особый чек, который будет выдавать продавец. В чеке будут указаны данные торговца, в том числе название, идентификационный номер, место фактической торговли; данные покупателя, в том числе полное имя, номер визы, дата въезда в Россию и планируемого выезда; а также данные непосредственно о покупке, включая стоимость с учетом налогов и без. Предполагается, что операторы системы tax free разместятся в местных аэропортах. Следует отметить, что о переговорах с крупнейшими игроками рынка tax free — Global Blueruen (Швейцария) и Premier Tax Free (Ирландия), — стало известно еще в апреле 2016 года.

При этом поправки привнесли несколько новшеств в сравнении с первоначальной задумкой. Если сначала речь шла о том, что для возврата НДС общая сумма покупок у одного конкретного продавца должна превышать 10 тыс. рублей, то теперь из поправок Минфина следует, что возврат НДС будет производиться с конкретной покупки, стоимость которой составляет 10 тыс. рублей и более.

Для участников проекта поправками также было определено несколько требований: торговая точка обязательно должна располагаться в привлекательном для туристов историческом месте (перечень, утвержденный правительством), сама розничная сеть не должна иметь налоговую задолженность перед бюджетами любого уровня и платить НДС не меньше двух лет. До этого в августе Минпромторг предлагал также установить требования по обороту — не менее 100 млн рублей за предшествующий перед введением tax free календарный год, — а также ограничение по совокупному размеру уплаченных налогов за определенное время. Однако от этих ограничений было решено отказаться.

Первоначально запустить систему планировали с 1 января 2017 года, тем не менее сроки оказались сдвинуты. В конце ноября председатель совета директоров Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович уже выразил надежду, что проект будет запущен во втором квартале 2017 года.

При этом предполагалось, что реализация будет разбита на два этапа. В первом полугодии 2017 года участники пилотного проекта должны проводить возврат в бумажной форме — без подтверждения факта вывоза товаров за пределы Евразийского экономического союза в электронном виде. На втором этапе, который, как ожидается, начнется с 1 июля 2017 года, уже будет требоваться такое подтверждение, сообщал в сентябре «Интерфакс».

К началу этого этапа налоговой и таможенной службам нужно будет подготовить расчеты и обоснования финансовых затрат по обустройству информационных систем. В мае начнется модернизация автоматизированной информационной системы ФНС с учетом участников системы tax free, будет разработана новая форма налоговой декларации по НДС и формат ее представления в электронной форме.

Если пилотный проект себя оправдает, с 2018 года, к моменту проведения чемпионата мира по футболу, возвращать НДС смогут туристы уже по всей стране. Согласно прогнозам Минпромторга, рост торгового оборота после введения tax free может составить от 33 млрд до 500 млрд рублей. По мнению заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, число туристов, посещающих Россию, ежегодно растет, и такая система определенно будет востребована.

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Отметим, что в различных странах возврат с НДС может варьироваться от 7% до 20%. Вернуть часть стоимости покупки в стране, где действует режим tax free, можно только в том случае, если у покупателя отсутствует гражданство этой страны, нет статуса беженца, вида на жительство и разрешения на работу в этой стране. При этом срок его пребывания на территории страны должен составлять менее трех месяцев. Лидером рынка возврата НДС является компания Global Blueruen, с которой сотрудничают 270 000 предприятий торговли в 37 странах мира.

По мнению руководителя аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, на первый взгляд, введение tax free должно помочь российским ретейлерам поднять продажи за счет иностранных туристов.

«РФ находится в десятке самых посещаемых иностранцами стран, однако доходы с туристической сферы оставляют желать лучшего. Распространение возврата налога с продуктов должно серьезно увеличить выручку отечественных производителей деликатесов. Ведь помимо основного набора туриста: шапка-ушанка и матрёшка, наиболее востребованными товарами являются икра и алкогольная продукция», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Мащенко.