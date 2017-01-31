Челябинск, 31 января, 2017, 16:10 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксирован существенный прирост заболевших в среди детей. Эпидемиологический порог превышен у взрослой части населения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В период с 23 по 29 января 2017 года, по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 34 339 случаев ОРВИ, что составило 104,3 на 10 тыс. населения. Из всех заболеваний ОРВИ были выявлены 161 клинический случай гриппа.

Падение заболеваемости, которое было зафиксировано две недели назад сменилось на увеличение. В некоторых районах области после возобновления занятий в школе среди школьников зафиксирован рост заболеваемости на 21,6%, а среди малолетних 3−6 лет рост составил 9,6%.

У взрослых южноуральцев отмечено снижение заболеваний на 12,7%, но все же в этой категории граждан сохраняется превышение эпидемического порога на 13,9%.

В областном центре эпидемиологическая обстановка более напряженная. В период с 23 по 29 января зарегистрировано 13 555 случаев ОРВИ, это дает показатель в 113,7 на 10 тыс. населения. Среди школьников рост заболеваемости составил 18%, у детей 3−6 лет на 7%. Превышение эпидпорога фиксируется лишь у взрослого населения, но на 21%.

Из-за высокого уровня заболеваемости в общеобразовательных школах в семи муниципалитетах региона приостановлены занятия: Верхнеуфалейском, Троицком, Кыштымском, Южноуральском городских округах, Саткинском, Катав-Ивановском и Варненском районах. Учебный процесс прекращен с 30 января. Частично проводятся занятия в некоторых училищах, школах, некоторых классах школ, а также детских садах и некоторых группах.

В 34 муниципалитетах региона реализуются Комплексные планы противогриппозных мероприятий, осуществляются карантинные мероприятия в медучреждениях и организациях социального обеспечения Южного Урала.

Напомним, Челябинская область ранее была охвачена эпидемий ОРВИ и гриппа. Учебный процесс в школах региона начался не сразу после каникул. В начале 2017 года были госпитализированы свыше тысячи человек, свыше 60-ти находились в тяжелом состоянии. В пике заболеваемости на 10 тыс. населения приходилось 145 заболевших.