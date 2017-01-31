Найроби, 31 января, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Четыре человека, обвиняемых в торговле наркотиками, были экстрадированы в США из Кении, заявил 31 января сотрудник правоохранительных органов страны. Об этом, сообщает Reuters.

Наркотики

Задержание Бакташа Акаша и его брата Ибрагима, а также еще двух лиц, стало результатом многолетней работы Управления по борьбе с наркотиками США, на протяжении долгого времени предпринимавшего попытки проникнуть в так называемую «организацию Акаша». Она, по мнению следствия, занимается контрабандой героина из Афганистана в страны Европы и США. Помимо обвинений в распространении героина, осужденных ждет преследование за импорт метамфетамина.

В свою очередь, адвокат обвиняемых заявил, что его подзащитные не виновны.