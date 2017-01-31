Красноярск, 31 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае житель Березовского района умер, отравившись виски.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в Главном следственном управлении СКР по краю, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным ведомства, 26 января в следственные органы поступило сообщение о том, что в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича скончался 56-летний житель Березовского района. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление спиртосодержащей продукцией — виски марки «Джек Дэниэлс».

По предварительной версии следствия, бутылку с опасным алкоголем мужчине подарили его родственники. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске в ноябре 2015 года произошло массовое отравление контрафактным алкоголем, в том числе виски. Скончались более 10 человек, несколько десятков человек пострадали.