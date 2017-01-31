Кострома, 31 января, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Костроме автобус ПАЗ, следовавший по одному из заволжских маршрутов, загорелся во время движения утром 31 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Костромской области, возгорание было в моторном отсеке.

Hans Огонь

К месту происшествия были направлены пожарные расчеты, следственно-оперативная группа, а также патрульный экипаж ДПС. Находившихся в салоне пассажиров эвакуировали — их в автобусе было восемь. Было организовано движение транспорта в объезд места происшествия, а водителю помогли ликвидировать последствия аварии.

Выяснилось, что задымление в моторном отсеке мужчина заметил еще на мосту через Волгу. Чтобы исключить возможность возгорания, он отключил систему отопления салона. Однако, как выяснилось позже, огонь уже занялся под капотом ПАЗа. В районе поста ГИБДД на улице Ермакова водитель обратил внимание на языки открытого пламени, остановился и начал тушить пожар.

МВД организовало проверку по данному факту. Полицейские устанавливают причины возгорания. «Кроме того, учитывая, что подобный случай в городе зарегистрирован не впервые, сотрудники Госавтоинспекции дали старт череде профилактических рейдов по проверке технического состояния и исправности пассажирского транспорта», — добавили в пресс-службе ведомства.