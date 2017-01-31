Брюссель, 31 января, 2017, 14:48 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Король Бельгии Филипп заявил, что победа сторонников выхода Великобритании из состава ЕС и избрание президентом США Дональда Трампа являются признаком «общего кризиса доверия в западном мире», сообщает RTBF.

«2016 год останется отмеченным решением, принятым двумя крупными дружественными странами сконцентрироваться на себе самих», — отметил монарх.

«Эти события иллюстрируют общий кризис доверия в западном мире. Все больше граждан теряют веру в нашу представительную демократии, а иногда и само будущее», — продолжил Филипп, который добавил, что этим тенденциям нужно сопротивляться.

Для преодоления этих вызовов, считает Филипп, необходимо обратиться к технологиям, которые, «без всякого сомнения, предлагают возможности для значительного прогресса».