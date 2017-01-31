Париж, 31 января, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Следователи проводят обыски в Национальном собрании Франции в связи с расследованием дела о незаконном трудоустройстве в парламенте жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопы, сообщает BFMTV.

Closermag.fr Франсуа Фийон с женой

В Национальное собрание пришли следователи центрального бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями. Они, в частности, собираются изъять документы по зарплате Пенелопы Фийон.

Ранее финансовая прокуратура страны начала проверку незаконной работы супруги политика в Нацсобрании Франции. На посту помощницы члена парламента она могла получить зарплату в €500 тыс. за десять лет.

30 января Фийон с супругой дали показания прокуратуре, разговор длился более пяти часов. О ситуации с Пенелопой Фийон ранее сообщала газета Le Canard enchaîné, после публикации началось расследование.