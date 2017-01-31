Санкт-Петербург, 31 января, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Эстетические регламенты объектов и элементов благоустройства Санкт-Петербурга были утверждены сегодня, 31 января, на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Скамейка в аллее. 1872

Проект, разработанный комитетом по градостроительству и архитектуре, должен помочь сохранению и совершенствованию архитектурного облика города, поддержанию единой городской стилистики при благоустройстве улиц, созданию гармоничной и комфортной городской среды.

В основе проекта лежит концепция благоустройства 2002 года. Принятый сегодня документ включает восемь эстетических регламентов, устанавливающих единые требования к внешнему виду и размещению в городском пространстве архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, элементов оформления в рамках городских мероприятий, растительных компонентов благоустройства, планировочных устройств, декоративных и технических конструктивных устройств, покрытий, наружной рекламной информации и различного оборудования.

«Мы тем самым облегчаем жизнь малому и среднему бизнесу, который сегодня уже может выбрать типовой объект и использовать его для своей деятельности. Не нужно никуда бегать, согласовывать, обивать пороги. Те, кто хочет сделать что-то индивидуальное, имеют полное право это сделать, но уже по согласованию, в том числе с комитетом по градостроительству и архитектуре. Считаю, что это правильный подход», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Ранее по поводу нового проекта благоустройства в Петербурге по всем районам города прошли публичные слушания. По их результатам проект получил поддержку как у горожан, так и у бизнес-сообщества.

Как считают в Смольном, его реализация станет важным шагом в укреплении имиджа Санкт-Петербурга как крупнейшего культурного центра, будет способствовать туристической привлекательности северной столицы.

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