Москва, 31 января, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Роухани планирует официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт Sputnik.

Kremlin.ru Хассан Роухани и Владимир Путин

Роухани собирается приехать в Россию. В Москве готовятся к предстоящей встрече.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Иран с двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро. Цель визита — переговоры по вопросу «ядерной сделки» с Роухани и с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.