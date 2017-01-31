Уфа, 31 января, 2017, 14:30 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По данным Минфина Башкирии, за 2016 год исполнение консолидированного бюджета республики по доходам составило 195 174,0 млн рублей, или 109,8% к уровню 2015 года, из них налоговые и неналоговые доходы составили 160 293,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2015 года на 16 396,6 млн рублей, или на 11,4%.

Основными источниками доходов являются: налог на доходы физических лиц — 47 800,2 млн рублей (29,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций — 39 475,5 млн рублей (24,6%), акцизы — 20 464,9 млн рублей (12,8%), налоги на имущество — 17 617,5 млн рублей (11,0%), налоги на совокупный доход — 6 595,7 млн рублей (4,1%). По сравнению с 2015 годом увеличились поступления: акцизов — на 4 781,4 млн рублей, или на 30,5%, налога на прибыль организаций — на 3 290,5 млн рублей, или на 9,1%, налога на доходы физических лиц — на 2 506,6 млн рублей, или на 5,5%, налогов на имущество — на 1 225,8 млн рублей, или на 7,5%, налогов на совокупный доход — на 367,0 млн рублей, или на 5,9%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 20 072,6 млн рублей (12,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 4 267,9 млн рублей, или в 1,3 раза.

Безвозмездные поступления составили 34 880,1 млн рублей, или 17,9% от общей суммы доходов, увеличившись по сравнению с уровнем 2015 года на 977,7 млн рублей, или на 2,9%.

Расходы консолидированного бюджета РБ в 2016 году профинансированы в объеме 185 071,7 млн рублей, или на 3,0% выше уровня 2015 года. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — 73,6% всех расходов, или 136 205,8 млн рублей.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим организациям в экономической структуре расходов бюджета Республики Башкортостан составили 86 372,7 млн рублей, или 46,7% от общей суммы расходов, социальные трансферты населению (пособия, доплаты к пенсиям, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на иные социальные выплаты) — 40 195,4 млн рублей, или 21,7%. На финансирование капитальных вложений и дорожного хозяйства (без учета расходов по вышеуказанным статьям финансирования) направлено 32 471,6 млн рублей, или 17,5% от общего объема расходов. На вышеуказанные направления расходов приходится 85,9% всех расходов консолидированного бюджета РБ.

Республиканский бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 162 995,5 млн рублей (с ростом на 12,8% к уровню 2015 года), по расходам — в сумме 150 475,5 млн рублей (с ростом на 4,0% к уровню 2015 года).

Доходы местных бюджетов (муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений) за 2016 год исполнены в сумме 87 652,0 млн рублей, или 106,1% к уровню 2015 года.

Налоговые и неналоговые доходы составили 32 501,6 млн рублей, уменьшившись к уровню 2015 года на 3,1%, в том числе в бюджеты муниципальных районов поступило 16 651,2 млн рублей, в бюджеты городских округов — 15 850,4 млн рублей, что составляет соответственно 105,1% и 93,5% к плану на год.

Расходы местных бюджетов за 2016 год составили 90 069,7 млн рублей, что на 6,8% выше уровня 2015 года.