Москва, 31 января, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой заявил, что данные с радаров были переданы Россией в рамках расследования катастрофы малайзийского Boeing 777 в Донбассе еще в 2016 году. Поэтому вызывает недоумение тот факт, что Нидерланды три месяца не могли обозначить проблему с расшифровкой.

Osce.org Обломки самолета рейса MH-17

Так Сторчевой прокомментировал сообщения в СМИ о том, что голландская сторона не смогла расшифровать российские данные. Он назвал «удивительным» тот факт, что в СМИ эта информация появилась, а России ее не передали.

Вопрос с расшифровкой мог бы быть решен сразу при совместной работе, однако за помощью голландская сторона не обращалась. Он также отметил, что единых международных требований к формату информации с радиолокационных станций (РЛС) при расследовании авиакатастроф не существует. Россию также обвинили в том, что формат переданных данных не соответствует международным требованиям.

Затягивание сроков, по мнению Сторчевого, говорит о желании голландской стороны «ввести в заблуждение общественность». Россия по-прежнему готова со своей стороны помочь Нидерландам в дешифровке данных с РЛС в рамках расследования катастрофы. Соответствующего обращения от Нидерландов не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в небе над территорией ДНР был сбит самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс МН-17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все пассажиры и экипаж самолета (298 человек) погибли.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению следователей, пассажирский самолет был сбит ракетой комплекса «Бук» с подконтрольной ополченцам территории. В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что выводы следствия предвзяты.