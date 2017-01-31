Москва, 31 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, сообщается на сайте правительства РФ.

Оноре Домье. Мелодрама (фрагмент). 1856—1860

В рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы. Субсидии в размере 670 млн рублей распределены между бюджетами 56 субъектов Федерации.

Средства выделены на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы.

Принятое решение создаст дополнительные условия для совершенствования системы оказания государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами РФ программ поддержки муниципальных учреждений культуры.