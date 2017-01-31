Москва, 31 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы американской валюты и евро на среду, 1 февраля. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Стоимость доллара США по отношению к рублю уменьшилась на 7,67 копейки и составила 60,0851 рубля. Курс евро к рублю также показал снижение — на 14,83 копейки, до 64,285 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 1 февраля, уменьшилась на 10,89 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,9751 рубля.