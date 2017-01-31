Москва, 31 января, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о получении крупной взятки, бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет переведён из СИЗО Лефортово в «Матросскую тишину», передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Kremlin.ru Никита Белых

Решение о переводе сделано на основании заключения медицинской комиссии. Состояние обвиняемого оценено, как удовлетворительное. При этом у Белых признано наличие хронических болезней.

Отмечается, что в «Матросской тишине» Белых смогут консультировать гражданские врачи. Здесь он пройдёт комплексное медицинское обследование.

Напомним, Белых был задержан с поличным при получении крупной взятки — 400 тыс. евро (почти 28,5 млн рублей) летом минувшего года. В конце июля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.