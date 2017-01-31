Москва, 31 января, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») направил запрос президенту Белоруссии, главе Национального олимпийского комитета страны, Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом республики на международных соревнованиях, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Принимая во внимание действующий статус Союзного государства России и Беларуси, прошу Вас начать предварительные консультации о возможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под флагом Республики Беларусь до момента снятия вышеуказанного запрета Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — говорится в документе.

Между тем один или два российских легкоатлета примут участие в чемпионате Европы 2017 года в помещении под нейтральным флагом, сообщил глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен.

Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя турниры до тех пор, пока ее допинг-система не будет соответствовать правилам Всемирной допинговой организации (WADA).

В Госдуме уверены: в международном спортивном сообществе отсутствуют эффективные инструменты и механизмы по защите прав спортсменов. Для решения этой проблемы необходимо инициировать разработку соответствующей международной конвенции, заявил член комитета Госдумы по спорту Александр Прокопьев («Единая Россия»).