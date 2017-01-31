Чебоксары, 31 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В столице Чувашии перед судом предстанет бывший мировой судья Вячеслав Романов, которого подозревают в нанесении побоев в состоянии алкогольного опьянения двум жителям Урмарского района. Обвиняемый свою вину не признал, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Суд

Следствие считает, что 19 июня 2015 года в деревне Большое Яниково Урмарского района у Вячеслава Романова возник конфликт с местной 60-летней женщиной, в ходе он вышел из своей машины и «из хулиганских побуждений толкнул» сельчанку. «Когда она упала — обвиняемый ударил её ногой по ноге, а затем вывернул ей руку — позже врачи констатировали перелом руки», — сказал Олег Дмитриев. По версии следствия, злоумышленник также нанёс побои 32-летнему сыну потерпевшей, который потребовал прекратить противоправные действия.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый находится в состоянии алкогольного опьянения, повод для возникшего словесного конфликта был малозначителен. Бывшего судью обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев, совершенные из хулиганских побуждений). Кроме того, Романов привлечен к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) — ему назначено 1,5 лет лишения права управления транспортными средствами со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено председателем СКР на основании решения квалификационной коллегии судей Чувашии. Решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Решением квалификационной коллегии судей Чувашии по представлению председателя Верховного суда республики Романов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий мирового судьи с 15 октября 2016 года.

В следственном управлении отмечают, что свою вину Романов не признал. Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждена заключениями ряда судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и 20-ти свидетелей. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии рассмотрения по существу.

«Следует отметить, что ранее в феврале 2011 года решением квалификационной коллегии судей Чувашии Романов привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с тем, что в ночь с 27 на 28 декабря 2010 года, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, перекрыл движение автотранспорта и вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения», — сказал Олег Дмитриев.

Напомним, ранее в Чувашии был осуждён судья Верховного суда Чувашской Республики в отставке 47-летнему Андрей Емельянов, который сбил насмерть пешехода. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Чебоксарах 6 декабря 2011 года около 17:20 минут на 30-й автодороге, недалеко от транспортного кольца Коммунальной Слободы. «Следствием и судом установлено, что Андрей Емельянов управлял автомобилем марки «Chery» и при приближении к пешеходному переходу не учёл «дорожные и метеорологические условия, а также интенсивность движения. При этом мер к снижению скорости вплоть до остановки машины не принял», — отмечали в следственном управлении. В результате была сбита насмерть переходившая дорогу 34-летняя чебоксарка.

30 января 2014 года Ленинский районный суд Чебоксар признал судью в отставке виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

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