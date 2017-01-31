Каракас, 31 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Николас Мадуро передал пятнадцать функций, которые ранее исполнял сам, недавно назначенному вице-президенту Венесуэлы Тареку эль-Айссами, сообщает La Radio del Sur.

Twitter.com/NicolasMaduro Николас Мадуро

Отныне, вице-президент Венесуэлы будет, в том числе, отвечать за распределение средств между министерствами, назначать заместителей министров, освобождать от уплаты НДС предприятия стратегических отраслей.

В начале января президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового вице-президента страны. Им стал 42-летний губернатор штата Арагуа Тарек эль-Айссами. По законодательству Венесуэлы в случае досрочной отставки действующего президента, если она не произойдет раньше февраля 2017 года, именно вице-президент возглавит страну.

Николас Мадуро категорически отвергает не только добровольный уход в отставку, но и проведение референдума об импичменте. Однако, передача дополнительных функций вице-президенту говорит о том, что Мадуро не исключает и вариант с отставкой. Однако, такой плавный вариант передачи власти преемнику вряд ли сработает в охваченной внутриполитическим конфликтом Венесуэле. Кроме того. оппозиция назвала нового вице-президента «политиком с подмоченной репутацией».

Как сообщало ранее издание El Nuevo Herald, сам Тарек Эль-Айссами имеет связи с исламскими фундаменталистами. А также активно сотрудничает с Хезболлой.