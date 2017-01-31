Пекин, 31 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Маленькое морское существо под название Saccorhytus coronarius, обитавшее 540 млн лет назад и обладавшее большим ртом с зубчатыми краями, является самым древним среди известных предков животных, включая человека. К такому выводу пришли британские и китайские исследователи, опубликовавшие статью о находке в журнале Nature.

renatalferro Макет зубов

Останки организма длиной несколько миллиметров сохранились в отложениях кембрийского периода на территории провинции Шанси в центральной части КНР. Как выяснили ученые, saccorhytus имел симметричное эллипсообразное тело и представлял собой «зубастый» мешок. Специалисты отнесли животное к примитивным вторичноротым — у таких существ в процессе эмбрионального развития формируется сначала анальное отверстие, а потом рот. К ним относятся в частности морские звезды и морские ежи.

Обитал такой «мешок», предположительно, на дне мелкого моря, плескавшегося на месте современного центрального Китая в кембрийский период (примерно 540 — 485 млн лет назад). Тело saccorhytus было покрыто, предположительно, мышечной тканью. Следовательно, животное могло перемещаться путем сокращений мышц.

Ранее ученым удавалось находить останки вторичноротых возрастом не более 510−520 млн лет. К этому времени в процессе эволюции из них появились асцидии, иглокожие, кишечнодышащие и позвоночные животные.