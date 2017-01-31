Рига, 31 января, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В 2016 году число студентов Латвийского университета, поступающих на отделение русского языка, превысило число абитуриентов, желающих изучать латышскую филологию, рассказала сопредседатель Латвийского общества русской культуры, преподаватель Елена Матьякубова, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

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Как отметила педагог, об этой тенденции ей в неформальной беседе рассказали коллеги из Латвийского университета: «По устному признанию представителя Латвийского университета, прошедший год был удивителен тем, что востребованность поступления на отделение русского языка была даже выше, чем на чистую филологию латышского». По мнению Матьякубовой, интерес к русскому языку в Латвии только растет.

Что же касается официальной статистики, то согласно предоставленным секретарем факультета Гуманитарных наук Латвийского Университета (ЛУ) Майрой Дандбергой данным, курс русской филологии опережает остальные по числу поступивших в 2016 году.

Одна из выпускниц факультета русской филологии ЛУ, выразила мнение, что популярность факультета во многом связана с тем, что это, в общем-то, единственная возможность получить высшее государственное образование в Латвии на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на протяжении 6 лет в процентном соотношении увеличивается количество учеников русских школ, об этом говорят новые данные Министерства образования и науки. За эти годы количество детей, которые получают образование на русском языке, увеличилось с 54 206 до 55 841.

Такая тенденция, возможно, связана с тем, что 10 лет назад большинство русскоязычных семей отдавали детей в латышские школы, сейчас ситуация иная. По мнению представителя неонацистского Национального объединения (входит в состав правящей коалиции), члена Комиссии по образованию, культуре и науки Райвиса Дзинтарса, это может быть связано с российской пропагандой. «Тут не одна причина. Но свою роль могли сыграть международные события, а так же то, что российская пропаганда набирает обороты», — сказал Дзинтарс.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, около 60 000 латвийских учеников выбрали в качестве второго иностранного русский, который значительно обогнал немецкий язык (около 22 000 школьников). А в 2016 году 17% выпускников захотели сдавать по русскому языку экзамен.