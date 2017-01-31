Москва, 31 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, сообщается на сайте правительства РФ.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» трансферты в размере 10 млрд рублей распределены между бюджетами 20 субъектов Федерации.

Средства выделены на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов.

Принятое решение будет способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.