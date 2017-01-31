Рига, 31 января, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Компания «Газпром» приобрела 34,1% акций латвийской компании-оператора по хранению и транспортировке газа Conexus Baltic Grid, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Gazprom.ru Добыча газа

Доля в уставном капитале организации после приобретения акций составит 34,09911%, а доля принадлежащих голосующих акций организации после приобретения — 34,09911%.

Акциями компании также владеет Marguerite Fund (29,1%), немецкая Uniper (18,3%) и Itera Latvija (16%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 января 2017 года Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) постановила выдать вновь учрежденному Conexus Baltic Grid лицензии на передачу природного газа по Латвии и хранение газа в Инчукалнском подземном газохранилище. Таким образом, услуги передачи и хранения, которые ранее оказывало газотранспортное предприятие Latvjas gāze (Латвийский газ), будет обеспечивать Conexus Baltic Grid. Лицензии выданы на 20 лет — по 4 января 2037 года. Также КРОУ приняла решение аннулировать лицензии Latvjas gāze на передачу и хранение природного газа.